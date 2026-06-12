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Dünya kupası heyecanı havada da yaşanacak! THY duyurdu: 2026 FIFA Dünya Kupası maçları uçuş esnasında canlı yayınlanacak

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca A Milli Futbol Takımı'nın tüm karşılaşmaları dahil turnubadaki tüm maçların geniş gövdeli ve internet altyapılı uçaklarda canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Futbolseverler, gökyüzünde seyahat ederken Sport24 kanalları üzerinden bu büyük heyecana kesintisiz ortak olabilecek.

Dünya kupası heyecanı havada da yaşanacak! THY duyurdu: 2026 FIFA Dünya Kupası maçları uçuş esnasında canlı yayınlanacak
Mustafa Fidan

Futbol tutkusu sınır tanımıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek mücadeleler, artık gökyüzünde de aynı heyecanla takip edilebilecek.

Dünya kupası heyecanı havada da yaşanacak! THY duyurdu: 2026 FIFA Dünya Kupası maçları uçuş esnasında canlı yayınlanacak 1

THY'DEN AÇIKLAMA: DÜNYA KUPASI MAÇLARI UÇUŞ ESANSINDA CANLI İZLENEBİLECEK

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün X hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Dünya Kupası Heyecanını Gökyüzüne Taşıyoru FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat ederken de kalbi futbolla atan misafirlerimiz, Sport24 ve Sport24 Extra kanallarımız ile bu büyük heyecanı gökyüzünde kesintisiz takip edebilecek.Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar! Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası milli takım thy
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