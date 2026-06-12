Sultangazi'de rampada kayan kamyonet, otomobilin üzerine devrildi

Sultangazi'de çimento yüklü kamyonet, rampadan yukarıya çıkmaya çalıştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada kamyonetin içinde sıkışan şoförün kurtarılma anları ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gazi Mahallesi 1412'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 AIZ 19 plakalı çimento yüklü kamyonet, rampadan yukarıya çıkmaya çalıştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 DCH 775 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından kamyonetin şoförü aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kamyonetin içinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen kamyonet şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle sokak polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, devrilen kamyonet iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

ŞOFÖRÜN KURTARILMA ANI KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kazanın ardından kamyonette sıkışan şoförün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

'ÇOK ŞÜKÜR CANA BİR ŞEY OLMAMIŞ'

Park halindeki otomobilin sahibi Yılmaz Karakuzu, "Siyah araba bizim. Kardeşim arabayı buraya bırakmış. Çimento kamyonu buradan çıkarken fren tutmuyor. Freni zaten patlak. Kamyonet arızalı, çimento yükü de biraz fazla olunca geri geri kayınca bizim arabaya vuruyor. Kamyon şoförünün sadece kolu kırık. Çok şükür cana bir şey olmamış, bu bizim için iyi haber" dedi.

Kaynak: DHA