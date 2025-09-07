Kandil gecelerinde yapılacak ibadetler ve dualar: Kandil gecesi ibadetleri, duaları ve faziletleri

Kandil geceleri İslamiyet'te oldukça önemlidir. Bu gecelerde yapılan ibadetler, ibadetlerin en değerlilerinden olarak kabul edilir. İslamiyet'te mübarek kabul edilen kandil geceleri Müslümanlar için kalpleri arındırma ve Allah’a yakınlaşma fırsatı sunar. Kişiler bu mübarek günlerde gönülden ettikleri dualarla manevi huzur bulurlar. Bununla beraber geçmiş hataları için af diler ve geleceğe dair hayır temennilerinde bulunurlar. Kandil geceleri dua, namaz, Kur'an tilaveti ve hayır işleriyle geçirilen özel zaman dilimleridir.

Kandil gecelerinde yapılacak ibadetler ve dualar nelerdir?

Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi gibi mübarek zamanlarda Müslümanlar, Allah’a yönelerek kandil gecesi duaları ederler. Bu özel gecelerde affedilmeyi, günahlardan arınmayı ve hayırlı dileklerinin kabul olmasını umut ederler.

Kandil gecesi ibadetleri şu şekildedir:

Kur’an-ı Kerim okumak

Tövbe ve İstiğfar etmek

Nafile ibadetlere yönelmek

Müminlerle helalleşmek

Yardıma muhtaçlara yardım etmek

Kandil gecesi duaları faziletleri oldukça fazladır. Bu özel günlerde okunacak dualar kişilere manevi olarak huzur verir. Kandillerde okunacak dualar aşağıdaki gibidir:

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şu şekilde dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.