Kanlı miras kavgası! Yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından öldürüldü

Kırklareli'ne bayram ziyareti için giden yazar Ayten Öztürk, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan yazar Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanat camiasını yasa boğan kayıp sonrası Öztürk'ün yeğeni B.S.'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete geldi.

MİRAS TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

İddiaya göre; annesi ve teyzesiyle dün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada B.S., Öztürk'ü bıçaklayıp kaçtı. Öztürk, yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

