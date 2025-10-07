Kanseri yenen Didem için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Şanlıurfa'dan gelerek Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır tedavi gören Didem Yunusoğlu (24), İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç tarafından yürütülen uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı. Bu büyük başarının ardından Yunusoğlu için hastane yönetimi tarafından moral etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kendisine hediye takdim edildi. Program, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Motorcular Federasyonu Birliği üyelerinin Gaziantep'e gelerek gerçekleştirdiği özel motor gösterisiyle renklendi. Etkinliğin sonunda ise hastane personeli, motorcular, aileler, vatandaşlar tarafından hastane önünde, teraslarda ve çatıdan gökyüzüne balon bırakılarak Didem'in kanseri yenme zaferini hep birlikte kutladı.

"28 YILDIR BİNLERCE HASTAYA UMUT OLMANIN TARİFSİZ GURURUNU YAŞIYORUM"

28 yıldır binlerce hastaya umut olmanın tarifsiz gururunu ve huzurunu yaşadığını belirten Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, "2008 yılının mart ayında hastanemizi açtığım dönemde annemin kanserle mücadelesine bizzat şahit oluyordum. Onun tedavisi için büyük şehirlerde yaşadığım zorlukları içimde derin bir iz bıraktı. O günlerde tek bir hayalim vardı. Gaziantep'te insanların sevdiklerinden uzaklaşmadan kaliteli bir onkoloji merkezine ulaşabilmesi için elimden geleni yapmaktı. Bugün onkoloji merkezini açtıktan sonra yıllar geçti. Bugün o hayalimi gerçekleştirmenin, bugün o hayalimi gerçeğe dönüştürmenin ve 28 yıldır binlerce hastaya umut olmanın tarifsiz gururunu ve huzurunu yaşıyorum" dedi.

"ARTIK KEMOTERAPİ ENDİŞESİ KENDİNİ UMUT YOLUNA BIRAKTI"

Kemoterapi alması gereken hastaların, alması gerektiğini, doktorlarına güvenmesi gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof Dr. Alper Sevinç, "Onkoloji merkezi oluşturduk ve bu onkoloji merkezinde çok değerli arkadaşlarımla birlikte çalışmaktayım. Hastanemizde kanserle ilgili her şeyin tanı konulduğu tedavi edildiği bir süreç yaşamaktayız. Ve bu süreçte de yollarımız bir şekilde Didem'le karşılaştık. Kendisi meme kanseri tedavisi görüyordu. Tedavinin kısmını başka bir merkezde almıştı. İkinci kısmı için biraz da endişeli bir şekilde yaklaşık dört ay önce karşılaştık. Bu bir takım takım işi. Yani sadece hastaları hastalar olarak görmüyoruz. Hastanemizdeki bütün doktor arkadaşlar olarak hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Hastanemizde ayrıca klinik araştırmalar yönetmekteyim. Kanser hastalarına umut olacak belki beş ya da on yıl sonra eczanede satılır hale gelecek birçok ilacı şu anda Gaziantep Medikal Point Hastanesi klinik araştırmalar merkezinde hastalarımızın tedavisine sunmaktayız. Bütün bu bilgiler ışığında konuşmamın son bölümünü de özellikle hasta ve hasta yakınlarına ayırmak istiyorum. Onkoloji bölümü olarak hastalarla ilk karşılaştığımızda bir kemoterapi endişesi meydana geliyor. Bugün Didem belki de bu kemoterapi endişesinin en zirve gününde. Artık kemoterapi endişesi kendini umut yoluna bıraktı. Bugün kendisine umut balonları uçuracağız. Özellikle kemoterapi alması gereken hastaların alması gerektiği doktorlarına güvenmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Hastanemizde bunun dışında hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler dediğimiz tedaviler yapılmakta. Kanser tedavisiyle ilgili her şey bu merkezde. Didem'le bu şekilde yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"TEK İSTEĞİM KANSERİ YENİNCE BALON UÇURMAKTI. BU KADAR DESTEĞİN OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

Yaşadığı hastalık sürecinin sancılı geçtiğini anlatan Didem Yunusoğlu, kendisine destek olmak amacıyla etkinliğe katılanlara çok teşekkür etti. Yunusoğlu, "Süreç çok sancılıydı. Çok acılar çektim. İlk tedavim burada başlamadı. Başka hastanelerde başladı. Hastalığın sırtımın L3 kısmına attığını gördüm. Burada Alper hoca ile tanıştım ve süreci çok sabırlı ve güzel yönetti. Benim çok korkum vardı ağlıyordum. Sonrasında hiçbir şüphem kalmadı. 4 yıldır kanserle mücadele ediyorum. 4 aydır ise burada tedavi alıyorum. Kemoterapiye başlamamı hocam söyledi ve burada son kemoterapimi aldım.

Şu andaki test sonuçlarından sonra sosyal medya üzerinden tekrar paylaşım yapacağım. İnşallah bitmiştir diye umuyorum. Düzenlenen etkinlikte çok heyecanlandım, konuşamadım. Arkadaşlar benim için o kadar şey yapmışlardı. Kalabalığı görünce aklımdaki çoğu şey uçup gitti. Tek isteğim kanseri yenince balon uçurmaktı. Bu kadar desteğin olacağını bilmiyordum. Çok mutluyum bir çok insana umut olacağımı düşünüyorum. İnşallah bir çok kişinin de sesi olmuşumdur ve inşallah onlar da seslerini benim gibi duyurabilirler. Herkese teşekkür ederim. Diğer yandan tedavisi devam edenlere mesajım ise, her şey kafada bitiyor. Önce tedavi sonra moral, motivasyonun bununla birlikte hastanede çok önemli" diye konuştu.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...