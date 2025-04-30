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Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi tutuklandı

Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz
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