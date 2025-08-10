HABER

Kapadokya Balon Festivali'nin son gününde gökyüzünde görsel şölen

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kapadokya Balon Festivali'nde, çeşitli ülkelerden getirilen figürlü sıcak hava balonları peribacaları üzerinde uçtu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'nci ayağının gerçekleştirildiği Nevşehir'de, Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden getirilen, "kaplumbağa", "penguen", "baykuş", "papağan", "inek", "otomobil", "kurbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 40 figürlü balon renkli görüntüler oluşturdu.

Göreme beldesindeki festival alanında görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükselirken, vadi yamaçları ve balon kalkış alanında binlerce yerli ve yabancı turist bu görsel şöleni izledi.

Festival alanına uzanan yollarda yoğun araç trafiği ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Peribacalarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzülen figürlü balonlar, belde çevresindeki çeşitli noktalara iniş yaptı.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, festivalin son gününde binlerce kişinin alanı doldurduğunu belirterek, bölge semalarının görsel şölene ev sahipliği yaptığını söyledi.

Aydoğan, festivalin gelecek yıl daha yoğun katılımla düzenlenmesi için planlamalara başladıklarını dile getirdi.

Yağmur Akçay figürlü balonları izlemek için Ankara'dan geldiğini ifade ederek, "Muhteşem bir görüntü var. Herkesin mutlaka ömründe bir kez bile olsa bu anı yaşaması gerekiyor. Turizme çok olumlu katkısı var, çok heyecanlıyız." dedi.

Mustafa Zeyrek de figürlü balonların ortaya çıkardığı görüntüleri fotoğrafladığını kaydederek, "Festival için Adana'dan gelerek bu coşkuya katılmak istedik. Buradaki atmosferi gördüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

7-10 Ağustos'ta düzenlenen Kapadokya Balon Festivali'nde balonlar, ilk günkü gösteri uçuşunun ardından bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle iki gündür havalanamıyordu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

