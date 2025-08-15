Kapaklı'da trafik kazası tatbikatı yapıldı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. 15 Ağustos Cuma günü saat 09.30'da Kapaklı Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda yapılan 'Yaralanmalı Trafik Kazası' tatbikatı, gerçeği aratmayan sahneleriyle dikkat çekti.

Senaryo gereği iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek sürücüleri ayırdı. Tatbikat kapsamında, trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kargaşayı önlemek için çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri güvenli hale getirildikten sonra, polis ekipleri sürücülere alkol testi uyguladı. Testin ardından, kazada yaralandığı senaryolaştırılan bir kişi, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Böylece hem kazaya hızlı müdahale süreci hem de yaralı tahliye prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi. Gerçeğe yakın kurgulanan senaryolar sayesinde, muhtemel bir kazada yapılması gerekenler polis ekipleri tarafından pratikte test edilmiş oldu.

