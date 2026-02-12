HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiası

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki 30 milyon dolarlık soygun iddiası akıllara durgunluk verdi. Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten B. D.'nin iddiaya göre çuval içindeki 30 milyon doları, otoparktaki iki aracın camı kırılarak 4 kişi tarafından çalındı. Polis şüphelilerin peşine düştü.

Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiası

Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten B. D., çuval içerisine koyduğu 30 milyon dolarla Bakırköy'de yaşadığı siteye geldi. İddiaya göre, B. D. sitenin otoparkına inip dolarların olduğu çuvalları park halindeki 2 aracın bagajına koydu. Daha sonra otoparka araçla gelen 4 kişi araçların bagajını ve camlarını kırarak çuvalları alıp kaçtı.

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 1

ÜST DÜZEY GÜVENLİKLİ SİTEDE YAŞANDI

Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşıda döviz bürosu işleten B. D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 2

OTOPARKTAKİ ARAÇLARIN İÇİNDEN ÇALDILAR

Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 3

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen B. D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü. Çuvalların da yerinde olmadığını fark eden B. D. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 4

B. D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Polis ekipleri sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 5

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 6

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 7

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 8

Kapalıçarşı da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy de 30 milyon dolarlık soygun iddiası 9


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayat kurtaran icat! Akıllı telefonlar artık radyasyon ölçebilecekHayat kurtaran icat! Akıllı telefonlar artık radyasyon ölçebilecek
Poşetin içinde bulundu! Piyasa değeri tam 4 milyonPoşetin içinde bulundu! Piyasa değeri tam 4 milyon

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy soygun Kapalıçarşı döviz bürosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.