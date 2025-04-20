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Kapıyı kırıp seyircilerin arasına daldılar! Artvin'deki boğa güreşinde faciaya ramak kaldı: Panik anları kamerada

Artvin'de düzenlenen boğa güreşleri sırasında büyük panik yaşandı. İki boğanın güreşi arena dışına taşınca ortalık karıştı. Arenanın kapısını kırıp izleyicilerin arasına karışan boğaları sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Güreşi kazanan boğanın sahibinin yorumu dikkat çekti.

Kapıyı kırıp seyircilerin arasına daldılar! Artvin'deki boğa güreşinde faciaya ramak kaldı: Panik anları kamerada

Yusufeli'ndeki boğa güreşi az kalsın faciaya yol açıyordu. Adrenalin dozunun yükseldiği ortamda boğalar öfkeden kapıyı kırıp seyircilerin arasına daldı. Tehlikeli anlar kameraya da saniye saniye yansıdı.

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ARENANIN KAPISINI KIRDILAR

Yusufeli ilçesinde düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri’nde karşı karşıya gelen 2 boğa, kıyasıya mücadele sırasında arenanın kapısını yıkarak dışarı çıktı.

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Bir anda seyircilerin arasına dalan boğalar, paniğe neden oldu.

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Boğaların dışarıdaki güreşi ile vatandaşların kaçışması çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Sahiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen boğalar, güvenli bir alana götürüldü.

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KORKULAN OLMADI

Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası boğaların alandan çıkarılmasıyla güreşler kaldığı yerden devam etti.

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GÜREŞİ KRAL KAZANDI

Arena dışına taşan güreşi, rakibi 5 yaşındaki Ateş’i yenen 10 yaşındaki Kral kazandı.

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"ZEVKLİ BİR GÜREŞE SAHNE OLDULAR"

Onur Erdem, boğası Kral'ın, kilosunda son 2 yılın şampiyonu olduğunu belirterek, "O doğuştan şampiyon. Rakibi de çok güçlüydü. Sahanın kapısını kırıp dışarı çıktılar. Güreşlerini orada da sürdüren boğalar zevkli bir güreşe sahne oldu. Sonunda kazanan olduğumuz için mutluyum. Son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da kendisinden şampiyonluk bekliyorum" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Boğa
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