Kaportacıya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 1 Mayıs'ta ilçe genelinde denetim yaptı. Polis ekipleri, şüphelenerek durduğu kişilerden Cebeci Mahallesi 2570. Sokak'ta 'Ramazan' lakabıyla tanınan şüphelinin iş yerinde uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Takibe alınan ve çevresinde denetim yapılan iş yeri yakınlarında şüpheli görülen 34 DYP 484 plakalı araç durduruldu. Aracın sürücüsü Muhammet E.'ye yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 30 suç kaydı olduğu tespit edilen Muhammed E.'nin polise verdiği ifadesinde, 'Uyuşturucuyu kaportacı Ramazan ustadan aldım' dediği öğrenildi.

KAPORTACI GÖRÜNÜMLÜ UYUŞTURUCU İMALATHANESİ

Şüphelinin ifadesi üzerine çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kimlik tespiti yapılan Ramazan Y.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan telefon ve hassas terazi, bir miktar para, bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda kurşun ele geçirildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliye, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçlarından adli işlem başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır