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Kar geliyor... Meteoroloji tarih verdi! İstanbullular dikkat: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumunu paylaştı. Buna göre Türkiye yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. İstanbul başta olmak üzere tüm kentlerde kuvvetli yağışların yaşanması bekleniyor. 11 ile sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların günlerce sürmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün yer yer etkili olacak sağanak yağış yarın tüm kentte etkisini gösterecek. Soğumayla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı da görülecek!

Kar geliyor... Meteoroloji tarih verdi! İstanbullular dikkat: Günlerce sürecek
Doğukan Akbayır

Türkiye yeni soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Tüm yurdu etkilemesi beklenen yağışlı sistem bugün itibarıyla Batı bölgelerden giriş yapacak. İstanbul'da bugün Avrupa yakasını etkisi altına alması beklenen yağışların yarın ve sonrasında etkisini arttırması bekleniyor. Sıcaklıkların da pazartesi düşecek olmasıyla birlikte yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışına dönebileceği tahmin ediliyor. Keza Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde de sıcaklıkların düşmesiyle karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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11 İLE SARI KODLU UYARI

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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PAZARTESİ VE SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre, soğuk havanın etkisiyle yağışların pazartesi günü Trakya bölgesinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

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Salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Karabük ve Kastamonu dolaylarında da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul kar sağanak yağış
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