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Kar maskesi takıp bıçakla saldırdı! Çocuk başından ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde kar maskeli olduğu iddia edilen şahıs bir çocuğu bıçakla başından ağır yaraladı.

Kar maskesi takıp bıçakla saldırdı! Çocuk başından ağır yaralandı

Olay, Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskesi taktığı iddia edilen bir şahıs A.A. (16) isimli çocuğa henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Boğuşma esnasında çocuğu başından bıçakla ağır yaralayan şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan kar maskeli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın saldırı
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