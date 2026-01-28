HABER

Kar ve tipiden yolu kapanan köydeki hasta kadın hastaneye ulaştırıldı

Kar ve tipiden yolu kapanan Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, rahatsızlanan kadın ekiplerin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Başbağlar köyünün yolu ulaşıma kapandı. Köyde ikamet eden Zeynep Demirci’nin rahatsızlanması üzerine durum Kemaliye Kaymakamlığına bildirildi. Bunun üzerine Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yol açıldı; jandarma ve sağlık ekipleri köye sevk edildi.

HASTA KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Hasta kadın, ambulansla alınarak Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci ailesi, zorlu şartlara rağmen hastalarının hastaneye ulaştırılmasını sağlayan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan’a, Bölük Komutanı Emre Ceylan’a, Karakol Komutanı Sedat Güngör’e ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28 Ocak 2026
28 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzincan
