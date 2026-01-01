HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kar yağışını fırsata çeviren Ankaralılar parklara akın etti

Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Başkenti beyaza bürüdü. Yılbaşı tatilini fırsata dönüştüren vatandaşlar, karın keyfini çıkarmak için parklara akın etti.

Kar yağışını fırsata çeviren Ankaralılar parklara akın etti

Ankara yeni yıla kar ile merhaba dedi. Dün gece etkili olan kar yağışı Başkenti beyaza bürüdü. Yılbaşı tatilini kar ile doyasıya geçirmek isteyen Başkentliler ise soluğu parklarda aldı. Seğmenler Parkı’na ve Kuğulu Park’a akın eden Ankaralılar, sevdikleriyle birlikte karın tadını çıkardı. Bu parklarda kar topu oynayan ve poşetlerle kayan çocuklar ise renkli görüntülere sahne oldu. Fotoğraf çektiren ve cafeteryalarda sıcak içeceklerini içen Başkentliler ise, sessizliğin ve sakinliğin huzurunu Ankara’nın beyaz görüntüsüyle birleştirdi. Özellikle Kuğulu Park, dün gece saatlerinde yağan karın tutmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Burada kuğularla birlikte fotoğraf çektiren ve güzel vakit geçiren Ankaralılar; yeni yıldan sağlık, barış ve mutluluk diliyor.

Kar yağışını fırsata çeviren Ankaralılar parklara akın etti 1

"AİLEMLE KARTOPU SAVAŞI YAPMAK VE TEPEDEN AŞAĞI DOĞRU KAYMAK ÇOK EĞLENCELİ OLUYOR"

Yeni yılın ilk gününde Seymenler Parkında ailesiyle birlikte vakit geçirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bade Randa, "Her sene olduğu gibi yeni ailemle Seymenlere geldik. Bu beni mutlu ediyor çünkü Ankara'ya zor kar yağıyor. Ailemle beraber olduğum için mutluyum. Ailemle kartopu savaşı yapmak ve tepeden aşağı doğru kaymak çok eğlenceli oluyor. Yeni yılda, insanların mutlu ve sağlıklı olmasını diliyorum" dedi.

Kar yağışını fırsata çeviren Ankaralılar parklara akın etti 2

"ÇOK MUTLUYUZ KAR YAĞDIĞI İÇİN"

Kar yağdığı için mutlu olduğunu belirten Ayşe Gökçe Bozbey, "Arkadaşlarımla ve ailemle birlikte yeni yıl için buraya geldik. Burası çok güzel, kayıyoruz, çok eğlenceli oluyor. Çok mutluyuz kar yağdığı için. Kışı daha çok seviyorum çünkü soğuk havalar daha güzel" diye konuştu.

Kar yağışını fırsata çeviren Ankaralılar parklara akın etti 3

"BURASI KAYMAK İÇİN KARIN YOĞUN OLDUĞU BİR YER"

Yeni yıl tatilinde vakit geçirmek için tercihlerini Seymenler Parkı’ndan yana kullandıklarını vurgulayan Fatma Bozbey ise, "Bugün, bizim için çocuklarımızla mutlu huzurlu geçirdiğimiz bir gün oldu. Soluğu hemen Seymenler’de aldık ve burası kaymak için karın yoğun olduğu bir yer. Komşularımızla birlikte keyifli bir gün geçirdik. Burası çocukluğumuzu hatırlatıyor diyebilirim. Burası eskiden sucuk ekmek yediğimiz, ailemizle geldiğimiz, eğlendiğimiz bir yerdi. Savaşın olmadığı, çocukların ölmediği bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da yeni yılın ilk kar yağışı etkili olduOrdu'da yeni yılın ilk kar yağışı etkili oldu
Batman’da kar nedeniyle iş yerlerin sundurması çöktüBatman’da kar nedeniyle iş yerlerin sundurması çöktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.