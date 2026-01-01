Kar yağışını fırsata çeviren Ankaralılar parklara akın etti

Ankara yeni yıla kar ile merhaba dedi. Dün gece etkili olan kar yağışı Başkenti beyaza bürüdü. Yılbaşı tatilini kar ile doyasıya geçirmek isteyen Başkentliler ise soluğu parklarda aldı. Seğmenler Parkı’na ve Kuğulu Park’a akın eden Ankaralılar, sevdikleriyle birlikte karın tadını çıkardı. Bu parklarda kar topu oynayan ve poşetlerle kayan çocuklar ise renkli görüntülere sahne oldu. Fotoğraf çektiren ve cafeteryalarda sıcak içeceklerini içen Başkentliler ise, sessizliğin ve sakinliğin huzurunu Ankara’nın beyaz görüntüsüyle birleştirdi. Özellikle Kuğulu Park, dün gece saatlerinde yağan karın tutmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Burada kuğularla birlikte fotoğraf çektiren ve güzel vakit geçiren Ankaralılar; yeni yıldan sağlık, barış ve mutluluk diliyor.

"AİLEMLE KARTOPU SAVAŞI YAPMAK VE TEPEDEN AŞAĞI DOĞRU KAYMAK ÇOK EĞLENCELİ OLUYOR"

Yeni yılın ilk gününde Seymenler Parkında ailesiyle birlikte vakit geçirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bade Randa, "Her sene olduğu gibi yeni ailemle Seymenlere geldik. Bu beni mutlu ediyor çünkü Ankara'ya zor kar yağıyor. Ailemle beraber olduğum için mutluyum. Ailemle kartopu savaşı yapmak ve tepeden aşağı doğru kaymak çok eğlenceli oluyor. Yeni yılda, insanların mutlu ve sağlıklı olmasını diliyorum" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ KAR YAĞDIĞI İÇİN"

Kar yağdığı için mutlu olduğunu belirten Ayşe Gökçe Bozbey, "Arkadaşlarımla ve ailemle birlikte yeni yıl için buraya geldik. Burası çok güzel, kayıyoruz, çok eğlenceli oluyor. Çok mutluyuz kar yağdığı için. Kışı daha çok seviyorum çünkü soğuk havalar daha güzel" diye konuştu.

"BURASI KAYMAK İÇİN KARIN YOĞUN OLDUĞU BİR YER"

Yeni yıl tatilinde vakit geçirmek için tercihlerini Seymenler Parkı’ndan yana kullandıklarını vurgulayan Fatma Bozbey ise, "Bugün, bizim için çocuklarımızla mutlu huzurlu geçirdiğimiz bir gün oldu. Soluğu hemen Seymenler’de aldık ve burası kaymak için karın yoğun olduğu bir yer. Komşularımızla birlikte keyifli bir gün geçirdik. Burası çocukluğumuzu hatırlatıyor diyebilirim. Burası eskiden sucuk ekmek yediğimiz, ailemizle geldiğimiz, eğlendiğimiz bir yerdi. Savaşın olmadığı, çocukların ölmediği bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır