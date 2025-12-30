Kar yağışının ardından ağaçlarda kartpostallık görüntü

Özellikle parklar, bahçeler ve cadde kenarlarındaki ağaçların dallarını kaplayan kar, doğayı adeta tabloya dönüştürdü. Karla kaplanan çam ağaçları, soğuk havaya rağmen vatandaşların ilgisini çekti. Yetkililer, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye ekipleri ise ana arterler ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, kar yağışının yer yer aralıklarla devam edebileceği belirtildi. Karla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise kente ayrı bir güzellik kattı.

Kaynak: İHA