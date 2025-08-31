HABER

Karabük'te çarpışan otomobillerden birinin bahçeye devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çarpışan otomobillerden birinin bahçeye devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

E.G. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımında S.A.yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle E.G. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.G. ile yanındaki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

