Karabük’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Erdem B. idaresindeki 67 AEB 367 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen Enes A. (30) idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobille çarpıştı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışan otomobillerden biri duvara çarparak durabilirken ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Asel Lina A. (1), Yağmur Aydın (26), İnci B. (1) ve Ayhan B. (39) yaralandı. Ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yağmur Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, tedavi altına alınan yaralılardan Enes A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

