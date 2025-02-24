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  4. Karabük'te film gibi olay! Hastaneden firar... Operasyonla yakalandı

Karabük'te film gibi olay! Hastaneden firar... Operasyonla yakalandı

24.02.2025 13:04
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Karabükte, hırsızlık suçundan dolayı hükümlü olan T.F.Ç, tedavi için götürüldüğü hastaneden firar etti. Firari hükümlü polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Karabük'te film gibi olay! Hastaneden firar... Operasyonla yakalandı

Olay, 23 Şubat’ta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 27 gün hüküm giyen T.F.Ç., cezasını çektiği cezaevinde rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. T.F.Ç., hastaneden firar etti.

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OPERASYONA YAKLANDI

Ekipler, firar eden mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, T.F.Ç.’nin taksiyle Yenice ilçesine gittiğini tespit etti. T.F.Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. T.F.Ç., işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Karabük firari
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