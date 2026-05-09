HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu. Öte yandan şahsın geride 3 kişiye hitaben mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Çakır'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu 1

GAZDAN ZEHİRLENMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Muhammet Çakır'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yoğun duman kokusu tespit eden ekiplerin, odada yanmış mangal kömürü buldu.

Karabük te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu 2

ÜÇ KİŞİYE MEKTUP BIRAKMIŞ

Muhammet Ç.'nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan şahsın geride 3 kişiye hitaben mektup bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölüKarabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiAv tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
karbonmonoksit zehirlenmesi Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

13 yaşındaki çocuğa 36 kişi cinsel istismarda bulundu! Bir ili ayağa kaldıran olay

13 yaşındaki çocuğa 36 kişi cinsel istismarda bulundu! Bir ili ayağa kaldıran olay

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.