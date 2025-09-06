HABER

Karabük'te korkunç kaza! Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. Trafik kazasında sıkıştıkları otomobilde yanarak can veren ailenin üniversite kaydı için Çorum'dan yola çıktıkları öğrenildi. 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza da 5 kişi de yaralandı.

Feci kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Şenyurt köyü Eflani-Daday kara yolu Kababayır geçidi mevkiinde meydana geldi.

Yaşar Yarış (44) idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobili ile Eflani istikametinden Daday istikametine seyir halinde iken, karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Oğuz (43) idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR ALEV ALDI

Karabük te korkunç kaza! Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler! 1
(Baba Yaşar Yarış ve oğlu Halil Yarış)

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev alırken, kazada sürücü Mustafa Oğuz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) yaralanırken, otomobil sürücüsü Yaşar Yarış (44), kızı Zeynep Yarış (16) ve annesi Zeynep Yarış (64) otomobil içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

ÇORUM'DAN ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Karabük te korkunç kaza! Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler! 2

Meydana gelen feci kazada Yaşar Yarış, oğlu Halil Yarış'ı üniversiteye kaydetmek için yanında annesi Zeynep Yarış ve kızı Zeynep Yarış ile birlikte Çorum'dan yola çıktıkları ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirlendi.

Karabük te korkunç kaza! Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler! 3
(Halil Yarış, Baba Yaşar Yarış ve kızı Zeynep Yarış)

Kazada otomobil içinde sıkışarak çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybeden Yaşar Yarış, Zeynep Yarış ve Zeynep Yarış'ın cansız bedenleri otopsi ve DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Karabük te korkunç kaza! Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler! 4

Yarış ailesinin buradaki işlemlerinin ardından cenazeleri toprağa verilmek üzere Çorum'a gönderileceği öğrenildi.

Karabük te korkunç kaza! Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler! 5
[(Yaşar Yarış'ın annesi Zeynep Yarış (64)]

Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan 5 kişinin tedavisi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

(İHA)

Çorum Karabük kaza
