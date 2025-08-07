Karabük'te orman yangını: "Yerleşim yerleriyle ilgili şu an tehlike görünmüyor"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, orman yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, "Alanı gezdik. Melise Köyü, Yeşilköy Ören mevkiindeki yangın vadiye sardı. Oraya güçlü bir şekilde helikopter müdahalesi oradaki yangının tansiyonu düşürmeye çalışıyor" dedi.

"ŞU AN HERHANGİ BİR ÖNGÖRÜLEN TEHLİKE GÖRÜNMÜYOR"

Yerleşim yerleriyle ile ilgili olarak Başkan Çetinkaya, "Yerleşim yerleri ile ilgili şu an herhangi bir öngörülen tehlike görünmüyor. Melise köyünün üst tarafında bir yangın var ama orada da gerekli tedbir alındı. Şu an Ören bölgesine güçlü bir şekilde arazöz takviyesi var. Yine Arıcak'taki çizgi şeklinde ilerleyen yangına da hem zeminden hortum serildi hem de havadan müdahale var" ifadelerini kullandı.

"ARAZİ VE ŞARTLARIN ZORLUĞU DA MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR"

Çetinkaya, havadan müdahale süreciyla ilgili, "Şu an 5 helikopter var. 1 tane uçak var Kastamonu'dan geldi. O da müdahale ediyor. İnşallah hava kararmadan ciddi bir hava müdahalesi gerçekleşecek. Bir de burada, karşı taraftaki göletten seri bir müdahale var. Bu da bizim için önemli bir avantaj. İnşallah rüzgar çıkmazsa bu akşam kontrol altına almayı umut ediyoruz, fakat arazi ve şartların zorluğu da müdahaleyi güçleştiriyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

