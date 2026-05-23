Karabük’te sağanak yağış etkili oldu

Karabük'te etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük’te saat 16.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanakta metrekareye 38 kilogram yağış düştü. Atatürk Bulvarı ve Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı ile Karabük-Kastamonu kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

ÇÖKME TEHLİKESİ OLUŞTU

Cumhuriyet Mahallesi’nde iki apartman arasında bulunan istinat duvarında çökme tehlikesi oluştu. Ekipler apartmanların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Safranbolu Tarihi Çarşı kesiminde ise etkili olan sağanak ile birlikte su birikintileri oluştu. Karabük-Ovacık kara yolunun bir bölümü kısa süre su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

