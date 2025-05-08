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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı! 26 parça tarihi eser ele geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 parça tarihi eser ele geçirildi.

Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı! 26 parça tarihi eser ele geçirildi
Begüm Özkaynak

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 12 adet sikke ve 14 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde E.P. isimli şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük tarihi eser
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