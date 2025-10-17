HABER

Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 5 şüpheli gözaltına alındı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Safranbolu, Eskipazar ve Karabük Merkez ilçelerinde Cumhuriyet savcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda, farklı adres ve araçlarda yapılan adli aramalarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Safranbolu ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüphelinin ikametinde 0,5 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı operasyonda ise, biri araçta ve şüphelilerin üzerinde, diğeri şahsın ikametinde olmak üzere yapılan aramalarda toplam 11,09 gram metamfetamin, 53 adet sentetik ecza, 23,2 gram sentetik kannabinoid, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

(İHA)

Karabük
