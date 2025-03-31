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Karabük'te yangın! İki ev alevlere teslim oldu

31.03.2025 21:54
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde çıkan yangında alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te yangın! İki ev alevlere teslim oldu

Olay, ilçeye bağlı Yazıköy köyünde meydana geldi. Zehra Vatansever'e ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın bitişikteki iki katlı eve sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında iki evde de büyük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük
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