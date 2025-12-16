Karabük’te 70 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Karabük’te düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezi ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 4 şahsın üzerinde, aracında, ikametinde yapılan aramalarda; 70 adet sentetik ecza hap, 8,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 12 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

