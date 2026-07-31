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Karabük’te aranan 64 şahıs yakalandı

Karabük’te temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 64 aranan şahıs yakalandı.

Karabük’te aranan 64 şahıs yakalandı

Karabük’te temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 64 aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, çarşı ve mahalle bekçileri ile sivil ve resmi asayiş ekiplerince 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il merkezi polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye faaliyetlerinde 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 25 fişek, 1 çalıntı otomobil, şase numarası kazınmış 1 çalıntı motosiklet ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yapılan denetimlerde, tutuklanmasına yönelik aranan 22 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs olmak üzere toplam 64 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 13 yoklama kaçağı ve bakaya hakkında işlem yapıldı.
Denetimlerde fuhuş yapmak suçundan 2 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 18 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.
49 araca 3 milyon lira ceza
Şok uygulamalar ve trafik denetimlerinde eksiklikleri tespit edilen 49 araca ise Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 3 milyon 100 bin 982 TL idari para cezası kesildi.

Karabük’te aranan 64 şahıs yakalandı 1

Karabük’te aranan 64 şahıs yakalandı 2

Karabük’te aranan 64 şahıs yakalandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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