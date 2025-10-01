Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük’te uyuşturucu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyon sırasında, şüphelilere ait 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Bu aramalarda 1,25 gram metamfetamin ve 1,63 gram kenevir tohumu bulundu. Ayrıca, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilere ruhsatsız tabanca bulundurmak ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak nedeniyle ceza verildi. Toplamda 60 bin 812 lira idari para cezası uygulandı. Üç cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

