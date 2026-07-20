Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşuna atfen her yıl 19 Temmuz’da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü, bu yıl Arnavutköy’de büyük bir katılımla kutlandı. Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği tarafından Karaburun Sahili’nde düzenlenen organizasyon, Dünya Fenerbahçeliler Günü coşkusunu derneğin 10. kuruluş yıl dönümüyle bir araya getirdi. Binlerce Fenerbahçe taraftarının katıldığı programda konserler, DJ performansları, sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler yoğun ilgi gördü. Gün boyunca devam eden organizasyonda taraftarlara bayrak, atkı ve şapka dağıtılırken, marşlar eşliğinde Karaburun Sahili sarı-lacivert renklere büründü. Her yaştan taraftarın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

"ARNAVUTKÖY İÇİN ÖNEMLİ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU"

Programda konuşan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü ve Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği’nin 10. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarında görev almanın büyük fedakârlık ve özveri gerektirdiğini belirten Hersanlıoğlu, Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği’nin ilçe için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. Dernek yönetiminin gönüllülük esasıyla yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini dile getiren Hersanlıoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"DERNEĞİMİZ NİCE ON YILLARA"

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt ise, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği yönetimine ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlayan Kurt, ilçede önemli bir birlik ve dayanışma örneği ortaya koyan derneğin nice yıllar boyunca aynı heyecan ve başarıyla faaliyetlerini sürdürmesini temenni etti.

"İKİ BÜYÜK GURURU BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gençay Karademir de hem Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü hem de derneğin 10. kuruluş yıl dönümünü aynı gün kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 2016 yılında kurulan Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği’nin bugün Türkiye genelinde resmi akreditasyona sahip Fenerbahçe derneklerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Karademir, kulübü ve Arnavutköy’ü en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiklerini ifade etti. Derneğin bugünlere gelmesinde emeği bulunan kurucu üyelere, geçmiş dönem başkanları Ferit Fidan, İsrafil Cingöz ve Güven Gökçe ile bugüne kadar görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Karademir, elde edilen başarının yıllar boyunca verilen ortak emek, dayanışma ve gönüllülüğün eseri olduğunu vurguladı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren organizasyonda sahne alan sanatçılar, DJ performansları ve çeşitli gösteriler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce taraftarın marşlar eşliğinde tek yürek olduğu etkinlikte, Dünya Fenerbahçeliler Günü coşkusu Arnavutköy’de festival atmosferine dönüştü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır