HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karacasu’da bayramda trafik ekipleri sahada

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince trafik ekipleri tarafından kazaların önlenmesi ve güvenli trafik bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro Amirliği personelleri ile Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, bayram boyunca sahada denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi. ’Bayram Sensiz Olmaz’ mottosuyla yürütülen çalışmalarda sürücü ve yolcular durdurularak trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve dikkatli sürüş konularında uyarılarda bulunurken, vatandaşların bayramı sağlıklı ve güvenli şekilde geçirmesi temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen uygulamada trafik güvenliğinin önemine dikkat çekilirken, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.