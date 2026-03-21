Karacasu’da bayramda trafik ekipleri sahada

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro Amirliği personelleri ile Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, bayram boyunca sahada denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi. ’Bayram Sensiz Olmaz’ mottosuyla yürütülen çalışmalarda sürücü ve yolcular durdurularak trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve dikkatli sürüş konularında uyarılarda bulunurken, vatandaşların bayramı sağlıklı ve güvenli şekilde geçirmesi temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen uygulamada trafik güvenliğinin önemine dikkat çekilirken, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

