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Karadeniz’e kıyısı olan Düzce’de Kabotaj Bayramı coşkusu: Denizde saygı duruşu büyük alkış aldı

Karadeniz’e kıyısı olan Düzce’de Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Denizde cankurtaranlık yapan kişinin saygı duruşu büyük alkış aldı.

Karadeniz’e kıyısı olan Düzce’de Kabotaj Bayramı coşkusu: Denizde saygı duruşu büyük alkış aldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Akçakoca liman mevkiinde coşkuyla kutlandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın da katıldığı coşkulu kutlamanın başlangıcında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken, bu esnada denizde can kurtaranlık görevi yapan jet ski üzerindeki Kudret Altay, saygı duruşunda bulunması büyük alkış aldı. Programda konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kabotaj hakkı sarece deniz ticaretine dair bir kanun değil ayrıca milletimizin kendi kıyılarında kendi gemileriyle kendi kaynaklarıyla var olma edasının adıdır" dedi.

Karadeniz’e kıyısı olan Düzce’de Kabotaj Bayramı coşkusu: Denizde saygı duruşu büyük alkış aldı 1

"ŞANLI BİR TARİHİMİZ VAR"

Tüm Akçakocalıların Kabotaj bayramını kutlayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "1081 yılında Çakabey tarafından kurulan ilk donanma mütevazide olsa Türk denizlerinin milat noktası olarak kabul ediyoruz. Devamında denizlere bağlı olarak 1352 yılında bir geçmişimiz var. İstanbul fethinde denizlerden gemileri karalara çıkartmış ve devamında yükselen Türk denizlerinin Akdeniz’i Karadeniz’i Ege’yi tamamen iç göller haline getiren şanlı bir tarihi var" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler yüzme yarışı, halat çekme yarışı, kano, paddle board, tekli sandal, dörtlü sandal, altı tek sandal ve şişme bot yarışları yapıldı.

Karadeniz’e kıyısı olan Düzce’de Kabotaj Bayramı coşkusu: Denizde saygı duruşu büyük alkış aldı 2

ŞAMPİYON 25 DAKİKADA BELİRLENDİ

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın olmazsa olmazı olarak bilinen yağlı direk ucundan bayrak almak yarışması yapıldı. Katılımcılar yağlı direk ucunda ki bayrağı alabilmek için çok çabalasa da başarılı olamadı. Yaklaşık 25 dakika süren yarışlar sonrasında Hakan Altaş kazandı.

Yarışmalarda kazananlara para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce deniz
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