Karagöz, doğduğu şehirde yaşıyor

Bursa’nın geçmişten gelen kültürel mirasını kentin yarınlarına taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Karagöz’ü dünyaya tanıtmak ve anlatmak amacıyla ‘UNIMA Türkiye Bursa Karagöz Buluşması’na ev sahipliği yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve UNIMA Türkiye iş birliğinde gerçekleşen buluşma, Türkiye’nin farklı noktalarından 45 usta ve 14 hayalinin katılımıyla kentin 7 ayrı noktasında gölgeyle ışığın masalsı buluşmasını perdeye yansıtacak. 22 ve 23 Ağustos Cuma ve Cumartesi akşamları Zindankapı, Karagöz Müzesi, Tarihi Pınarbaşı Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Hüdavendigâr Kent Parkı, Temenyeri Parkı ve Teoman Özalp Parkı’nda perdeye yansıyacak Karagöz Gösterileri, Bursalılarla buluşacak. Etkinliğin açılış töreni Zindankapı’da gerçekleştirildi. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Unima Türkiye Milli Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün, senaryo yazarı ve çocuk edebiyatçısı Ünver Oral, ünlü Karagöz ustası Şinasi Çelikkol, çok sayıda usta, hayali ve vatandaşlar katıldı.

‘’BURSA, KARAGÖZ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR KENT’’

Buluşmanın açılışında konuşan Başkan Bozbey, Bursa’nın sanatı, köklü tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her geçen gün adından daha fazla söz ettirdiğini dile getirdi. Karagöz gibi önemli bir kültürel mirasa sahip çıkmak ve hak ettiği değeri vermek için bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, ‘’Bursa, Karagöz ile özdeşleşmiş bir kent. Bursamızın simgelerinden olan Karagöz Gölge Oyunu’nun bilinilirliğini artırmak, onu geleceğe taşımak üzere etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kentimizin farklı noktalarında pek çok usta ve hayalinin katılımıyla düzenlenen etkinliğimiz bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Karagöz’ün sadece bir karakter olarak değil, aynı zamanda sahne sanatlarının doğuşunda dünyaya yön vermiş olan bir kültürel sembol olarak öne çıktığını hatırlatmak isterim. Kentimiz, Karagöz Gölge Oyunu sayesinde dünya çapında, sahne sanatlarının merkezi olarak adlandırılan önemli bir nokta’’ dedi.

‘’BURSAMIZIN DÜNYAYA ARMAĞAN ETTİĞİ EŞSİZ KÜLTÜREL MİRAS’’

‘Karagöz’ karakterinin, Bursa’nın kültürel hafızasının, mizahının ve halk dilinin yansıması olduğunu belirten Başkan Bozbey, ‘’Hacivat ise bu geleneğin inceliği, sözün zarafeti ve aklın temsilidir. Bu birliktelik, Bursamızın dünyaya armağan ettiği eşsiz bir kültürel mirastır. Bu buluşma sayesinde, Bursa’dan ve farklı kentlerden birçok Karagöz ve kukla sanatçısı, araştırmacı ve akademisyen ile kentimizde buluştuk. 3 gün sürecek olan etkinliğimizde yer alan atölyeler, sunumlar, söyleşiler ve gösteriler, Karagöz ve Hacivat’ı çok daha iyi tanımamıza yardımcı olacak. Bu önemli mirasımızı yaşatmamız için etkinliğimizin düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Unima Türkiye Milli Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün ise kentin kültürel mirasına sahip çıkan bu buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen Başkan Bozbey ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, Şinasi Çelikkol ve Ünver Oral’a Bursa Miras Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü takdim etti. Devamında, Başkan Bozbey ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri UNIMA Türkiye tarafından hazırlanan tasfiye derisini imzaladı. Buluşmanın açılış akşamı, Hayali Tayfun Özeren’in Tarihi Zindankapı’nın büyülü atmosferinde perdeye yansıttığı ‘Karagöz’ün Uzay Yolculuğu’ isimli gölge oyunu ile son buldu. Oyun, izleyicilere Bursa’nın saklı güzelliklerini anlatırken büyükler de en az çocuklar kadar keyifle ve kahkahalarla izledi.

