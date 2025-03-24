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Karaman’da aranan 10 şahıs tutuklandı

24.03.2025 11:47
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Karaman’da aranan 10 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 17-23 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 2 bin 335 kişi sorgulanırken,10 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan şahısların tamamı ise tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 4 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 34 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 8 kişiye para cezası yazıldı. 50 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 1 av tüfeği, 11 adet kesici ve delici alet, 50 gram sıvı likit esrar, 4 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 46 gram bonzai, 238 adet sentetik ecza, 18 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 32 litre kaçan içki, 1 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 440 adet makaron ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman suçlu
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