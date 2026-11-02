HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman’da aranan 11 kişi tutuklandı

Karaman’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı.

Karaman’da aranan 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Ekim - 02 Kasım 2026 tarihleri arasında asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 2 bin 122 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 52 araç sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 74 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 8 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 164 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü belgesine el konuldu.
Yapılan denetimlerde ise 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici ve delici alet, 1 gram esrar, 1 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 24 gram metamfetamin maddesi ile 120 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin yer, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat’ta 1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildiTokat’ta 1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Yozgat’ta 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildiYozgat’ta 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.