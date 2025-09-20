HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman’da bir kişi yeni aldığı üç tekerlekli bisikletle kaza yaparak yaralandı

Karaman’da bir kişi yeni alınan üç tekerlekli elektrikli bisikleti kullanırken kontrolünü kaybederek devirmesi sonucu yaralandı.

Karaman’da bir kişi yeni aldığı üç tekerlekli bisikletle kaza yaparak yaralandı
Melih Kadir Yılmaz

Kaza, Hacıcelal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi yeni aldığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle dolaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bisiklet bir anda devrildi. A.D., yere düşerek yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.D. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılıp öldüCeviz toplarken elektrik akımına kapılıp öldü
Trump: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledikTrump: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.