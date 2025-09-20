Karaman’da bir kişi yeni aldığı üç tekerlekli bisikletle kaza yaparak yaralandı

Kaza, Hacıcelal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi yeni aldığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle dolaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bisiklet bir anda devrildi. A.D., yere düşerek yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.D. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)