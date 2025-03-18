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  4. Karaman'da kadın cinayeti! Eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu

Karaman'da kadın cinayeti! Eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
18.03.2025 12:52
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Karaman'da eski erkek arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da kadın cinayeti! Eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu

Olay, saat 02.00 sıralarında Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, şüpheli A.Y. (40), eski arkadaşı olduğu ileri sürülen Hatice Göktaş'ın (34) evine henüz bilinmeyen bir şekilde girdi. Daha sonra şüpheli A.Y. ile Hatice Göktaş arasında tartışma çıktı.

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AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tartışma sırasında A.Y., yanında bulunan namlusu kesik av tüfeğiyle Hatice Göktaş'ı boğaz kısmından tek el ateş ederek vurdu. Bu sırada evin diğer odasında uyuyan ve silah sesi üzerine uyanan Hatice Göktaş'ın oğlu M.G. (15) ile yeğenleri F.G. ve M.A.G. arkadan kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye girdi. Hatice Göktaş'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulan oğlu ve yeğenleri odada bulunan zanlı A.Y.'yi ağır yaralayacak şekilde darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Göktaş, tüm müdahalelere karşı öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren A.Y.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hatice Göktaş'ın oğlu ve yeğenleri gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Karaman
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