Karaman'da kan donduran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu tuvalette doğurup çöpe attı...

Karaman’da tüyler ürpertin bir olay yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşında olduğu ifade edilen M.N., isimli kız çocuğu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde doğum yaptı. Korkunç gerçek ise kısa süre sonra temizlik personelinin fark etmesiyle ortaya çıktı.

KAN DONDURAN GERÇEK TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN BEBEĞİ BULMASIYLA BAŞLADI

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberin göre, Karaman'da bir hastanede temizlik görevi yapan bir çalışan, tuvalette temizlik sırasında çöp kutusuna bırakılmış bir bebek cesediyle karşılaştı.

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, bebeğin doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirledi.

KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA

Doğum yapan kız çocuğu M.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılırken, kız çocuğunun istismara uğrayıp uğramadığı, hem sosyal hizmetler hem de kolluk kuvvetleri tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.