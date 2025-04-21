HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman'da kan donduran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu tuvalette doğurup çöpe attı...

Karaman'da yaşanan bir olay duyanların kanını donduracak cinsten... 14 yaşında bir kız çocuğu hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken korkunç gerçek temizli görevlisinin bebeği çöpte bulmasıyla başladı. İşte kan donduran detaylar!

Karaman'da kan donduran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu tuvalette doğurup çöpe attı...
Doğukan Akbayır

Karaman’da tüyler ürpertin bir olay yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşında olduğu ifade edilen M.N., isimli kız çocuğu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde doğum yaptı. Korkunç gerçek ise kısa süre sonra temizlik personelinin fark etmesiyle ortaya çıktı.

thumbs_b_c_1e4d7a065a4cc2190594bc6e33982b7d

KAN DONDURAN GERÇEK TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN BEBEĞİ BULMASIYLA BAŞLADI

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberin göre, Karaman'da bir hastanede temizlik görevi yapan bir çalışan, tuvalette temizlik sırasında çöp kutusuna bırakılmış bir bebek cesediyle karşılaştı.

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, bebeğin doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirledi.

KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA

Doğum yapan kız çocuğu M.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılırken, kız çocuğunun istismara uğrayıp uğramadığı, hem sosyal hizmetler hem de kolluk kuvvetleri tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anaokulu öğrencileri sütün serüvenini incelediAnaokulu öğrencileri sütün serüvenini inceledi
İmamoğlu aday, Özel genel başkan, kendisi ise 'Akil kişi'İmamoğlu aday, Özel genel başkan, kendisi ise 'Akil kişi'

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Suriye'de gizemli darbe girişimi! 'Esad rejimi kalıntısı...'

Suriye'de gizemli darbe girişimi! 'Esad rejimi kalıntısı...'

Mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundular!

Mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundular!

Zeytinburnu'nda korkunç cinayet: Kendisinden 19 yaş küçüktü!

Zeytinburnu'nda korkunç cinayet: Kendisinden 19 yaş küçüktü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.