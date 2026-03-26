Karaman’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.E. (19) idaresindeki motosiklet, yayalara yol vermek için durduğu ileri sürülen E.E. (21) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan M.M.U. savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.M.U. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır