HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

29.03.2025 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (18) idaresindeki 70 ACM 451 plakalı motosiklet ile H.Y. (33) yönetimindeki 70 ABT 712 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!
Mersin'de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildiMersin'de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmesi geçici olarak durduruldu

Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmesi geçici olarak durduruldu

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.