Karaman’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 7. TOKİ Konutları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 70 ABR 143 plakalı motosiklet ile H.D. yönetimindeki 07 E 7717 plakalı Hyundai marka otomobil, yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır