HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da üç araç kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da üç aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol ekipler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Karaman’da üç araç kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerindeki otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 70 FN 346 plakalı Hyundai kamyonet ve M.G. yönetimindeki 06 BA 9713 Mercedes marka otomobil ile N.U.’nun kullandığı 33 UA 101 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Karaman’da üç araç kavşakta çarpıştı: 1 yaralı 1

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 06 BA 9713 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı kavşakta polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaralı D.G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol ekipler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Karaman’da üç araç kavşakta çarpıştı: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladıYeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladı
İzmir'de cep telefonu aksesuar mağazasında yangınİzmir'de cep telefonu aksesuar mağazasında yangın

Anahtar Kelimeler:
Karaman kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.