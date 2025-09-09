HABER

Karaman’da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda 3 bin 918 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 11 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 76 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 36 kişiye para cezası uygulandı. 136 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kesici-delici alet, 44 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 90 kilogram kıyılmış tütün, 207 adet ecstasty hap, 2 gram metamfetamin, 9 adet bin 304 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt, 5 adet içinde kullanıma hazır eroin şırınga, 5 adet bonzai basılmış içime hazır sigara ele geçirildi.
Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.

Ben 50 yaşındayım. Hiç bıçak alma ya da taşıma ihtiyacı duymadım. Bıçak taşıyan bir yakınım da olmadı. Eğer almak ya da taşımak ihtiyacı duyuyorsanız ya siz de ya da bulunduğunuz ortamda sorun vardır. Ya psikatriden destek alacaksınız, ya da ortamınızı degistireceksiniz.
