Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta Ç.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak frene basan A.K. yönetimindeki otomobile, arkasından gelen E.A. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır