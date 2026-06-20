HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta Ç.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak frene basan A.K. yönetimindeki otomobile, arkasından gelen E.A. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta tır cipe çarptı: 1 yaralıBayburt’ta tır cipe çarptı: 1 yaralı
YKS nedeniyle dev ekranlar kurulmadı, milli maç heyecanı Konyaaltı Sahili’ne taşındıYKS nedeniyle dev ekranlar kurulmadı, milli maç heyecanı Konyaaltı Sahili’ne taşındı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Konteyneri basıp nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyneri basıp nişanlısını ve babasını öldürdü

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.