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Karaman’da uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Karaman’da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs tutuklandı.

Karaman’da uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda 3 bin 378 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 21 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 131 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 44 kişiye para cezası uygulandı. 142 araç trafikten men edilirken, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet kesici-delici alet, 3 gram bonzai, 11 gram metamfetamin, bin 752 adet sentetik ecza maddesi, 20 kilogram nargile tütünü, 30 litre etil alkol ele geçirildi.

Karaman’da uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi 1

Emniyet’ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.

(İHA)

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Karaman
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