Karanfil tansiyonu yükseltir mi? Karanfilin tansiyona etkisi

Milattan önceki yıllardan bu yana kullanılan karanfil, antik çağlardan beri Orta Doğu ve Doğu Asya başta gelmek üzere tüm mutfaklarda yer almış bir baharat türüdür. Türkiye’de de geniş bir kullanım alanına sahip olan karanfil genel olarak tomurcuk formu ile kullanılır. Çiçek tomurcuklarının öğütülerek toz haline getirilmesi ile aroması ve tadı daha konsantre olur. Kendine has acımsı tadı ile karanfil birçok farklı tarife özel bir tat katması ile bilinir. Ancak karanfil yalnızca mutfakta değil sağlık alanında da kullanılabilmektedir.

Antioksidan özellikte olan ve anti inflamatuar etkisi bulunan karanfilin insan sağlığına birçok farklı yararı ve çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Diş sağlığından kas ağrılını azaltmaya çeşitli yararları bulunan karanfilin işe yaradığı ve fayda sağladığı bazı durumlar şunlardır:

Diş ağrılarını hafifletir.

Diş çürüklerinin önüne geçer.

Ciltte oluşan kaşıntıları azaltır.

Ağrıları hafifletir.

Ağız kokusunu alır.

Solunum yolu hastalıklarının belirtilerini hafifletmede yardımcıdır.

Fiziksel sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Hazımsızlık sorununu giderir.

Yağ formunda da kullanılır.

Astım ve geçmeyen öksürük gibi sorunları gidermeden yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Kanser hücrelerinin büyümesinde engelleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Ülser oluşumunun önüne geçer.

Balgam söktürücü etkisi vardır.

Farklı alanlarda kullanılabilen karanfil farklı formları ile çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Karanfilin direkt olarak tansiyonu yükselttiğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Doğal bir çözüm olarak önerilmesine karşılık her baharat gibi yanlış ya da aşırı tüketim durumunda bazı yan etkilerin oluşmasına da neden olabilmektedir.

Karanfilin çeşitli formları ile neden olabileceği bazı yan etkileri şu şekildedir:

Cilt bariyeri zarar görebilir.

Ciltte hassasiyet artabilir.

Kızarıklık, kaşıntı, şişkinliklere neden olabilir.

Mide yanmasına neden olabilir.

Bulantı ya da kusmaya sebep olabilir.

Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılara yol açabilir.

Kabız ya da ishale neden olabilir.

Alerjik bünyelerde çeşitli alerjik reaksiyonların görülmesine neden olabilir.

Karanfil tansiyonu yükseltir mi?

Özellikle risk grubunda olduğu kabul edilen kişilerin mutlaka doktora danışarak kullanması önerilen karanfil, çocuklar, hamileler, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar, alerjik bünyeli kişiler ve ileri yaştakiler için önerilmez. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kalp sağlığını koruduğu bilinen karanfilin yüksek tansiyon hastaları için de olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir.

Doktora danışılmadan kullanılmaması gereken karanfilin yüksek olan tansiyonu düşürdüğü kabul edilmektedir. Özelikle yağ formunda kullanılan karanfilin kan basıncını ve dolayısıyla tansiyonu kontrol altına alarak dengede tuttuğu tespit edilmiştir. Her gün bir karanfil çiğnenmesinin ağız sağlığına da destek olduğu söylenmektedir.

Karanfilin tansiyona etkisi nedir?

Tüketiminin sınırlı olması gereken karanfilin günde 2 gram ya da 3 gramdan daha fazla tüketilmesi önerilmektedir. Olası yan etkilerin meydana gelmesine engel olabilmek için kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekir.

Direkt olarak tansiyonu yükseltici etkisi olmayan karanfilin tansiyon hastaları tarafından aniden ve aşırı yükselen tansiyonu düşürmesi amacı ile kullanıldığı bilinmektedir. Kan şekerini düşürme özelliği de bulunan karanfil farklı formları ile aşırı tüketildiği zaman kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlenebilmektedir.