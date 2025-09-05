HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Karanfil tansiyonu yükseltir mi? Karanfilin tansiyona etkisi

Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi birçok farklı çeşidi bulunan baharatlardır. Tüm yemeklerde hatta lezzetine göre tatlılarda da yer alabilen baharatlardan biri de karanfil baharatıdır. Mersingiller ailesine ait bir bitkinin çiçeklerinden elde edilen karanfilin oldukça geniş bir tarihçesi ve kullanım alanı bulunmaktadır.

Karanfil tansiyonu yükseltir mi? Karanfilin tansiyona etkisi
Ferhan Petek

Milattan önceki yıllardan bu yana kullanılan karanfil, antik çağlardan beri Orta Doğu ve Doğu Asya başta gelmek üzere tüm mutfaklarda yer almış bir baharat türüdür. Türkiye’de de geniş bir kullanım alanına sahip olan karanfil genel olarak tomurcuk formu ile kullanılır. Çiçek tomurcuklarının öğütülerek toz haline getirilmesi ile aroması ve tadı daha konsantre olur. Kendine has acımsı tadı ile karanfil birçok farklı tarife özel bir tat katması ile bilinir. Ancak karanfil yalnızca mutfakta değil sağlık alanında da kullanılabilmektedir.

Antioksidan özellikte olan ve anti inflamatuar etkisi bulunan karanfilin insan sağlığına birçok farklı yararı ve çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Diş sağlığından kas ağrılını azaltmaya çeşitli yararları bulunan karanfilin işe yaradığı ve fayda sağladığı bazı durumlar şunlardır:

  • Diş ağrılarını hafifletir.
  • Diş çürüklerinin önüne geçer.
  • Ciltte oluşan kaşıntıları azaltır.
  • Ağrıları hafifletir.
  • Ağız kokusunu alır.
  • Solunum yolu hastalıklarının belirtilerini hafifletmede yardımcıdır.
  • Fiziksel sorunların giderilmesine yardımcı olur.
  • Hazımsızlık sorununu giderir.
  • Yağ formunda da kullanılır.
  • Astım ve geçmeyen öksürük gibi sorunları gidermeden yardımcı olur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Kanser hücrelerinin büyümesinde engelleyici etkisi olduğu bilinmektedir.
  • Ülser oluşumunun önüne geçer.
  • Balgam söktürücü etkisi vardır.

Farklı alanlarda kullanılabilen karanfil farklı formları ile çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Karanfilin direkt olarak tansiyonu yükselttiğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Doğal bir çözüm olarak önerilmesine karşılık her baharat gibi yanlış ya da aşırı tüketim durumunda bazı yan etkilerin oluşmasına da neden olabilmektedir.

Karanfilin çeşitli formları ile neden olabileceği bazı yan etkileri şu şekildedir:

  • Cilt bariyeri zarar görebilir.
  • Ciltte hassasiyet artabilir.
  • Kızarıklık, kaşıntı, şişkinliklere neden olabilir.
  • Mide yanmasına neden olabilir.
  • Bulantı ya da kusmaya sebep olabilir.
  • Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılara yol açabilir.
  • Kabız ya da ishale neden olabilir.
  • Alerjik bünyelerde çeşitli alerjik reaksiyonların görülmesine neden olabilir.

Karanfil tansiyonu yükseltir mi?

Özellikle risk grubunda olduğu kabul edilen kişilerin mutlaka doktora danışarak kullanması önerilen karanfil, çocuklar, hamileler, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar, alerjik bünyeli kişiler ve ileri yaştakiler için önerilmez. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kalp sağlığını koruduğu bilinen karanfilin yüksek tansiyon hastaları için de olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir.

Doktora danışılmadan kullanılmaması gereken karanfilin yüksek olan tansiyonu düşürdüğü kabul edilmektedir. Özelikle yağ formunda kullanılan karanfilin kan basıncını ve dolayısıyla tansiyonu kontrol altına alarak dengede tuttuğu tespit edilmiştir. Her gün bir karanfil çiğnenmesinin ağız sağlığına da destek olduğu söylenmektedir.

Karanfilin tansiyona etkisi nedir?

Tüketiminin sınırlı olması gereken karanfilin günde 2 gram ya da 3 gramdan daha fazla tüketilmesi önerilmektedir. Olası yan etkilerin meydana gelmesine engel olabilmek için kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekir.

Direkt olarak tansiyonu yükseltici etkisi olmayan karanfilin tansiyon hastaları tarafından aniden ve aşırı yükselen tansiyonu düşürmesi amacı ile kullanıldığı bilinmektedir. Kan şekerini düşürme özelliği de bulunan karanfil farklı formları ile aşırı tüketildiği zaman kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlenebilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?
'Dolar Adam' öldürüldü!'Dolar Adam' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
tansiyon karanfil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.