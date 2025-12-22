HABER

Karapınar'da buzlanan yolda motosiklet kazası: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Cansu Akalp

Kaza, sabah saatlerinde Apak Mahallesi 128601. Sokak ile Ayırt Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden B.A. idaresindeki motosiklet, sokaktan çıkan minibüsü fark ederek fren yaptı.

Yoldaki buzlanma sebebiyle savrulan motosiklette sürücü yere düşüp sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan B.A. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Konya Karapınar
