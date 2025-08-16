Karasu'da can pazarı: Yasağa rağmen denize giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde denize girişin yasaklandığı sahilde 3 kişi, uyarılara rağmen şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dev dalgalar botu alabora etti.

DENİZE DÜŞTÜLER, DALGALARLA BOĞUŞTURLAR!

Denize düşen şahıslar, dalgaların arasında can havliyle çırpınmaya başladı. Dalgalarla boğuşarak denize giren ekipler, suya düşen 3 kişiyi saniyelerle yarışarak zorlu mücadele sonunda kıyıya çıkardı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNEN ŞAHISLARA KIYIDA İLK MÜDAHALE

Sahilde bekleyen sağlık ekipleri, ölümün kıyısından dönen şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Nefes kesen kurtarma anları ise cep telefonu kamarası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

