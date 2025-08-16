HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karasu'da can pazarı: Yasağa rağmen denize giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Karasu sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişi, bindikleri şişme botun alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalarla boğuşan şahıslar, cankurtaranların nefes kesen müdahalesiyle son anda hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karasu'da can pazarı: Yasağa rağmen denize giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde denize girişin yasaklandığı sahilde 3 kişi, uyarılara rağmen şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dev dalgalar botu alabora etti.

Karasu da can pazarı: Yasağa rağmen denize giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı 1

DENİZE DÜŞTÜLER, DALGALARLA BOĞUŞTURLAR!

Denize düşen şahıslar, dalgaların arasında can havliyle çırpınmaya başladı. Dalgalarla boğuşarak denize giren ekipler, suya düşen 3 kişiyi saniyelerle yarışarak zorlu mücadele sonunda kıyıya çıkardı.

Karasu da can pazarı: Yasağa rağmen denize giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı 2

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNEN ŞAHISLARA KIYIDA İLK MÜDAHALE

Sahilde bekleyen sağlık ekipleri, ölümün kıyısından dönen şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Nefes kesen kurtarma anları ise cep telefonu kamarası ile saniye saniye kaydedildi.

Karasu da can pazarı: Yasağa rağmen denize giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı 3

(İHA)

16 Ağustos 2025
16 Ağustos 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan: "Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz"Erdoğan: "Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesi mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesi mesajı
Anahtar Kelimeler:
Karasu deniz boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eljif Elmas'a Süper Lig devinden rüya gibi teklif! Verdiği cevaba herkes şaştı kaldı

Eljif Elmas'a Süper Lig devinden rüya gibi teklif! Verdiği cevaba herkes şaştı kaldı

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

ABB’den 'Mansur Yavaş iddiası'na yalanlama!

ABB’den 'Mansur Yavaş iddiası'na yalanlama!

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.