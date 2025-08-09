Karasu'da denize giren 16 yaşındaki çocuktan acı haber... Dalgalar arasında kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahile ailesi ile birlikte gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdi. Efe, çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıktı.

DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDU

Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu 40 dakika sonra çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

