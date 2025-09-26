HABER

Karayolu incir tarlasına döndü, vatandaşlar ve polis ekipleri yolu açmak için incir toplandı

Aydın-İzmir Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu karayolu incir tarlasına döndü. Kaza sonrası yola saçılan incirler vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından toplanarak yol trafiğe açıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu Kardeşköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamete seyir halinde olan incir taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı. İncir yüklü kamyonetin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluşurken kamyonetteki incir dolu kasalar da yola düştü. Oldukça değerli olan incirlerin telef olmaması için vatandaşlar ve polis ekipleri adeta zamanla yarışarak yola dökülen incirleri topladı. İncirlerin toplanıp kazayla ilgili gerekli tutanakların tutulmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir karayolu
